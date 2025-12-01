Marché de Noël à Montguyon Montguyon

Marché de Noël à Montguyon

Place de la Mairie Montguyon Charente-Maritime

Début : Samedi 2025-12-13 09:00:00

fin : 2025-12-13 16:00:00

2025-12-13

Marché traditionnel de Noël et animations pour les enfants avec arrivée du Père Noël et ses lutins .Marché de Noël place de la Mairie et salle des associations avec la présence d’artisans et producteurs locaux.

Place de la Mairie Montguyon 17270 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 99 17 64 amiemontguyon17@gmail.com

English :

Traditional Christmas market and entertainment for children, with the arrival of Santa Claus and his elves. Christmas market in Place de la Mairie and Salle des Associations, with local craftspeople and producers.

German :

Traditioneller Weihnachtsmarkt und Animationen für Kinder mit Ankunft des Weihnachtsmanns und seiner Elfen .Weihnachtsmarkt auf dem Rathausplatz und im Saal der Vereine mit lokalen Handwerkern und Produzenten.

Italiano :

Tradizionale mercatino di Natale e animazione per bambini con l’arrivo di Babbo Natale e dei suoi elfi. Mercatino di Natale in Place de la Mairie e Salle des Associations con artigiani e produttori locali.

Espanol :

Tradicional mercado navideño y animación infantil con la llegada de Papá Noel y sus duendes. Mercado navideño en la Place de la Mairie y Salle des Associations con artesanos y productores locales.

