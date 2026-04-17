Marché de Noël à Montguyon Salle des fêtes Montguyon

Montguyon

Marché de Noël à Montguyon

Salle des fêtes Allée des Platanes Montguyon Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-12 09:00:00

fin : 2026-12-12 17:00:00

Date(s) :

2026-12-12

Marché traditionnel de Noël et animations pour les enfants avec arrivée du Père Noël et ses lutins .Marché de Noël à la salle des fêtes avec la présence d’artisans et producteurs locaux.

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Salle des fêtes Allée des Platanes Montguyon 17270 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 99 17 64 amiemontguyon17@gmail.com

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English :

Traditional Christmas market and children’s entertainment with the arrival of Santa Claus and his elves. Christmas market in the village hall with local craftsmen and producers.

L’événement Marché de Noël à Montguyon Montguyon a été mis à jour le 2026-04-17 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge