Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché de Noël à Montguyon Salle des fêtes Montguyon

Marché de Noël à Montguyon Salle des fêtes Montguyon samedi 12 décembre 2026.

Lieu : Salle des fêtes

Adresse : Allée des Platanes

Ville : 17270 Montguyon

Département : Charente-Maritime

Début : samedi 12 décembre 2026

Fin : samedi 12 décembre 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Montguyon

Marché de Noël à Montguyon

Salle des fêtes Allée des Platanes Montguyon Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-12 09:00:00
fin : 2026-12-12 17:00:00

Date(s) :
2026-12-12

Marché traditionnel de Noël et animations pour les enfants avec arrivée du Père Noël et ses lutins .Marché de Noël à la salle des fêtes avec la présence d’artisans et producteurs locaux.
  .

Salle des fêtes Allée des Platanes Montguyon 17270 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 99 17 64  amiemontguyon17@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Traditional Christmas market and children’s entertainment with the arrival of Santa Claus and his elves. Christmas market in the village hall with local craftsmen and producers.

L’événement Marché de Noël à Montguyon Montguyon a été mis à jour le 2026-04-17 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge

À voir aussi à Montguyon (Charente-Maritime)