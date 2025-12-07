Marché de Noël à Montjavoult Montjavoult

Marché de Noël à Montjavoult

15 rue de la mairie Montjavoult Oise

Début : 2025-12-07 10:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

2025-12-07

Coucou les lutins et les amoureux de Noël !

L’association Montja Bouge est ravie de vous convier à la 4ème édition de son fabuleux Marché de Noël, le dimanche 7 décembre de 10h à 18h, à la salle des fêtes DADO & HESSIE de Montjavoult (60 OISE) !

Au programme

– Buvette, crêpes maison et vin chaud qui réchauffe les cœurs, et Foods Truck Burger ???? pour régaler vos papilles

– Artisans créateurs bougies féériques, textiles, impression 3D, créations en résine Epoxy, tableaux acryliques, bois flottés et bien plus encore

– Délices gourmands miel, biscuits, gâteaux … de quoi ravir vos papilles !

Venez faire le plein de magie, de cadeaux originaux et de bonne humeur ! On vous attend nombreux pour partager ce moment féerique

Ambiance festive garantie

15 rue de la mairie Montjavoult 60240 Oise Hauts-de-France +33 6 65 26 79 35 montjabouge@gmail.com

English :

Hello elves and Christmas lovers!

The Montja Bouge association is delighted to invite you to the 4th edition of its fabulous Christmas Market, on Sunday December 7 from 10am to 6pm, at the DADO & HESSIE village hall in Montjavoult (60 ? OISE)!

On the program:

– Refreshment bar, homemade crêpes and mulled wine to warm hearts, and Foods Truck Burger ???? to treat your taste buds

– Artisan creators: magical candles, textiles, 3D printing, Epoxy resin creations, acrylic paintings, driftwood and much more

– Gourmet delights: honey, cookies, cakes and more to delight your taste buds!

Come and fill up on magic, original gifts and good cheer! We look forward to seeing you there to share this magical moment

Festive atmosphere guaranteed

German :

Kuckuck, Wichtel und Weihnachtsliebhaber!

Der Verein Montja Bouge freut sich, Sie zur 4. Ausgabe seines fabelhaften Weihnachtsmarkts am Sonntag, den 7. Dezember von 10 bis 18 Uhr im Festsaal DADO & HESSIE in Montjavoult (60 ? OISE) einzuladen!

Auf dem Programm stehen:

– Getränkestand, hausgemachte Crêpes und Glühwein, der die Herzen erwärmt, und Foods Truck Burger ????, um Ihren Gaumen zu verwöhnen

– Kreative Kunsthandwerker: märchenhafte Kerzen, Textilien, 3D-Druck, Kreationen aus Epoxydharz, Acrylbilder, Treibholz und vieles mehr

– Gourmet-Köstlichkeiten: Honig, Kekse, Kuchen … alles, was Ihren Gaumen erfreut!

Kommen Sie vorbei und tanken Sie Magie, originelle Geschenke und gute Laune! Wir erwarten Sie zahlreich, um diesen märchenhaften Moment zu teilen

Festliche Stimmung garantiert

Italiano :

Salve elfi e amanti del Natale!

L’associazione Montja Bouge è lieta di invitarvi alla quarta edizione del suo favoloso mercatino di Natale, domenica 7 dicembre dalle 10:00 alle 18:00, presso la sala del villaggio DADO & HESSIE a Montjavoult (60 ? OISE)!

In programma:

– Bar per il ristoro, crêpes fatte in casa e vin brulé per riscaldare il cuore, e Foods Truck Burger ???? per deliziare le papille gustative

– Creazioni artigianali: candele magiche, tessuti, stampa 3D, creazioni in resina epossidica, dipinti in acrilico, legni alla deriva e molto altro ancora!

– Delizie gastronomiche: miele, biscotti, torte e molto altro per stuzzicare le vostre papille gustative!

Venite a fare il pieno di magia, regali originali e buonumore! Vi aspettiamo per condividere questo momento magico

Atmosfera di festa garantita

Espanol :

¡Hola duendes y amantes de la Navidad!

¡La asociación Montja Bouge tiene el placer de invitarles a la 4ª edición de su fabuloso Mercado de Navidad, el domingo 7 de diciembre de 10h a 18h, en la sala de fiestas DADO & HESSIE de Montjavoult (60€ OISE)!

En el programa:

– Bar de refrescos, crepes caseros y vino caliente para calentar el corazón, y Foods Truck Burger ???? para deleitar el paladar

– Creadores artesanos: velas mágicas, textiles, impresión 3D, creaciones en resina epoxi, pinturas acrílicas, madera flotante… ¡y mucho más!

– Delicias gourmet: miel, galletas, pasteles y mucho más para deleitar su paladar

Venga y llénese de magia, regalos originales y buen humor Le esperamos para compartir este momento mágico

Ambiente festivo garantizado

