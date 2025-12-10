Marché de Noël à Morlaix Morlaix

Marché de Noël à Morlaix

Place des Otages Morlaix Finistère

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-28

2025-12-13

Treize chalets en bois seront installés place des Otages. De nombreux produits de fêtes, de saison et des idées cadeaux enfant et adulte seront proposés. .

