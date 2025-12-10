Marché de Noël à Morlaix Morlaix
Place des Otages Morlaix Finistère
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-28
2025-12-13
Treize chalets en bois seront installés place des Otages. De nombreux produits de fêtes, de saison et des idées cadeaux enfant et adulte seront proposés. .
Place des Otages Morlaix 29600 Finistère Bretagne
