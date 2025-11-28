Marché de Noël à Moutiers-sous-Chantemerle L’Ecolien Moncoutant-sur-Sèvre

Marché de Noël à Moutiers-sous-Chantemerle

L’Ecolien 9 place de la mairie Moncoutant-sur-Sèvre Deux-Sèvres

Début : 2025-11-28

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-28

Marché de Noël à l’Ecolien, avec des artisans et des producteurs, visite du Père Noël et animation.

Bière de Noël, vins chauds, et restauration sur place. .

L’Ecolien 9 place de la mairie Moncoutant-sur-Sèvre 79320 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine lecolien.79@gmail.com

