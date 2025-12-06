Marché de Noël à Muël

Place de l’église Muel Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-06 17:00:00

Date(s) :

2025-12-06

De 10h à 17h, venez faire vos emplettes de Noël dans la salle de sport organisé par l’APE des Ptits Pitaos.

Retrouvez de nombreux artisans et exposants locaux, une buvette avec restauration, la boîte aux lettres et le Père Noël.

Ateliers ludiques

Grande tombola de Noël

Vin chaud et petite restauration sur place, au rythme de l’accordéon.

Une tombola de Noël sera également organisée. .

Place de l’église Muel 35290 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 07 83 21

English :

L’événement Marché de Noël à Muël Muel a été mis à jour le 2025-11-28 par OT PAYS DE SAINT-MEEN MONTAUBAN