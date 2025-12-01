Marché de Noël à Muntzenheim Muntzenheim

Marché de Noël à Muntzenheim Muntzenheim vendredi 19 décembre 2025.

Marché de Noël à Muntzenheim

27-23 rue Principae Muntzenheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-12-19 11:00:00

fin : 2025-12-21 18:00:00

Date(s) :

2025-12-19 2025-12-20 2025-12-21

Venez découvrir un marché de Noël authentique au cœur du village !

Cet évènement vous plongera dans la magie de Noël dans un décor féérique. Ce marché de noël traditionnel vous fera découvrir un artisanat local, des spécialités gastronomiques et des animations traditionnelles dans une ambiance cosy et familiale. Des concerts clôtureront les soirées ainsi qu’une magnifique envolée d’étoiles !

Les Lutins de Muntzenheim, connus pour leurs esprits malicieux, pourraient bien vous surprendre avec quelques farces et rigolades ! Alors soyez vigilants, les Lutins farceurs sont toujours prêts à semer un peu de joie et de mystère dans l’air de Noël.

Les exposants du marché de Noël

De nombreux exposants vous attendent et vous trouverez exclusivement des artisans locaux et des spécialités de la région, offrant des produits authentiques et faits main. Chaque exposant met un point d’honneur à partager son savoir-faire unique, que ce soit à travers des décorations de Noël artisanales, des bijoux faits mains, des jouets en bois, ou encore des produits du terroir alsacien. Venez à la rencontre de ces passionnés qui valorisent le travail local et vous proposent des créations originales.

Un véritable voyage au cœur de l’authenticité et de la tradition de notre belle région.

Animation du marché de Noël

Les Lutins travaillent encore sur la programmation et les détails sont à venir.

Mais des animations magiques et inspirantes vous attendent. Le marché de Noël de Muntzenheim vous réserve des moments inoubliables grâce à une programmation riche en émotions et en découvertes. Laissez-vous émerveiller par l’envolée d’étoiles lors de notre lâcher de lampions, un instant magique où des centaines de lanternes s’élèveront dans le ciel, illuminant la nuit de mille feux. La musique sera également au rendez-vous avec un concert de louange et gospel pour réchauffer vos cœurs, emportés par des chants puissants et inspirants. Ne manquez pas non plus le spectacle folklorique qui mettra à l’honneur les traditions et la culture alsacienne, offrant une belle immersion dans notre patrimoine. Enfin, pour clôturer ces moments spirituels, une messe œcuménique réunira toutes les communautés pour célébrer Noël dans la paix et la fraternité. .

27-23 rue Principae Muntzenheim 68320 Haut-Rhin Grand Est lutins.muntzenheim@gmail.com

English :

Come and discover an authentic Christmas market in the heart of the village!

German :

Entdecken Sie einen authentischen Weihnachtsmarkt im Herzen des Dorfes!

Italiano :

Venite a scoprire un autentico mercatino di Natale nel cuore del villaggio!

Espanol :

Venga a descubrir un auténtico mercado navideño en el corazón del pueblo

