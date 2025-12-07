Marché de Noël à Naucelle Naucelle
Marché de Noël à Naucelle Naucelle dimanche 7 décembre 2025.
Marché de Noël à Naucelle
Naucelle Aveyron
Début : 2025-12-07
fin : 2025-12-07
2025-12-07
Un marché en accord avec la saison !
Venez rencontrer en avant-première le Père Noël à Naucelle.
Il sera au marché de Noël où vous pourrez également faire votre shopping pour les fêtes artisanat, gastronomie, cosmétiques, vêtements, bijoux, décorations…
A 12h, soupe au fromage sur réservation au 06 77 85 66 72.
Buvette avec vin chaud .
Naucelle 12800 Aveyron Occitanie +33 6 77 85 66 72 naucelle.actions@gmail.com
English :
A market in tune with the season!
German :
Ein Deal im Einklang mit der Jahreszeit!
Italiano :
Un mercato in sintonia con la stagione!
Espanol :
¡Un mercado en sintonía con la temporada!
L’événement Marché de Noël à Naucelle Naucelle a été mis à jour le 2025-11-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)