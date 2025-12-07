Marché de Noël à Naucelle

Naucelle Aveyron

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07

2025-12-07

Un marché en accord avec la saison !

Venez rencontrer en avant-première le Père Noël à Naucelle.

Il sera au marché de Noël où vous pourrez également faire votre shopping pour les fêtes artisanat, gastronomie, cosmétiques, vêtements, bijoux, décorations…

A 12h, soupe au fromage sur réservation au 06 77 85 66 72.

Buvette avec vin chaud .

Naucelle 12800 Aveyron Occitanie +33 6 77 85 66 72 naucelle.actions@gmail.com

A market in tune with the season!

Ein Deal im Einklang mit der Jahreszeit!

Un mercato in sintonia con la stagione!

¡Un mercado en sintonía con la temporada!

