Marché de Noël à Naveil Naveil

3 Rue du Gris d'Aunis Naveil Loir-et-Cher

Dimanche 2025-11-22

2025-11-23

2025-11-22

Venez découvrir artisans, gourmandises et partager un moment convivial en famille ou entre amis !

Marché de Noël à Naveil. Venez partager deux jours d’animations avec la visite du Père Noël, du maquillage pour enfants, une tombola et même un concours de dessins. Le samedi, profitez en plus d’une promenade en calèche, de l’inauguration à 17h30 suivie d’un feu d’artifice à 18h30. Découvrez de nombreux exposants en artisanat et en gourmandises pour vos cadeaux et vos tables de fêtes. Nous vous attendons nombreux pour ce rendez-vous convivial ouvert à tous ! .

3 Rue du Gris d’Aunis Naveil 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 7 51 61 53 63 naveil.anim@gmail.com

English :

Christmas market in Naveil with numerous craft and food stallholders. Visit from Santa Claus, lots of entertainment.

German :

Weihnachtsmarkt in Naveil mit zahlreichen Ausstellern von Kunsthandwerk und Lebensmitteln. Besuch des Weihnachtsmanns, zahlreiche Animationen.

Italiano :

Mercatino di Natale a Naveil con numerose bancarelle di artigianato e gastronomia. Visita di Babbo Natale e tanti intrattenimenti.

Espanol :

Mercado navideño en Naveil con numerosos puestos de artesanía y alimentación. Visita de Papá Noel y numerosas animaciones.

