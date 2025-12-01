Marché de Noël à Neuillay

Neuillay-les-Bois Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-12-21 10:00:00

fin : 2025-12-21 17:00:00

Date(s) :

2025-12-21

Le comité des fêtes propose son marché de Noël avec de nombreux commerçants de bouche et des animations musicales.

Au cours de ce marché de Noël vous pourrez trouver de la charcuterie artisanale, des huîtres, et bien sûr du vin pour accompagner vos plats de fête. Animations musicales avec la chanteuse Sylvie Guillot. Buvette avec vin chaud et restauration sur place. Présence du Père Noël et maquilleur pour enfants de 10h à 12h et de 15h à 17h. .

Neuillay-les-Bois 36500 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 39 44 60

English :

The festival committee proposes its Christmas market with many food traders and musical animations.

German :

Der Festausschuss bietet seinen Weihnachtsmarkt mit zahlreichen Feinkosthändlern und musikalischen Darbietungen an.

Italiano :

Il comitato del festival propone il suo mercatino di Natale con numerosi commercianti di prodotti alimentari e intrattenimento musicale.

Espanol :

El comité del festival propone su mercado navideño con numerosos comerciantes de alimentos y entretenimiento musical.

