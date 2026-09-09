Marché de Noël à Noth Salle polyvalente Raymonde Jeamot Noth

Informations pratiques

Noth

Marché de Noël à Noth

Salle polyvalente Raymonde Jeamot N145 Noth Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-06 09:00:00

fin : 2026-12-06 17:00:00

Date(s) :

2026-12-06

Le marché de noël est un moment féérique pour les enfants. A 14h : arrivé du Père Noël. puis séance de maquillage. De nombreux commerçants présents. .

Salle polyvalente Raymonde Jeamot N145 Noth 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 85 35 73 creanoth@gmail.com

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English : Marché de Noël à Noth

L’événement Marché de Noël à Noth Noth a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Pays Sostranien