Marché de Noël à Noth Salle polyvalente Raymonde Jeamot Noth
dimanche 6 décembre 2026 · Salle polyvalente Raymonde Jeamot · Noth
Informations pratiques
Noth
Marché de Noël à Noth
Salle polyvalente Raymonde Jeamot N145 Noth Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-06 09:00:00
fin : 2026-12-06 17:00:00
Date(s) :
2026-12-06
Le marché de noël est un moment féérique pour les enfants. A 14h : arrivé du Père Noël. puis séance de maquillage. De nombreux commerçants présents. .
Salle polyvalente Raymonde Jeamot N145 Noth 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 85 35 73 creanoth@gmail.com
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English : Marché de Noël à Noth
L’événement Marché de Noël à Noth Noth a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Pays Sostranien
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