Marché de Noël à Noyant Noyant-Villages

Marché de Noël à Noyant Noyant-Villages samedi 20 décembre 2025.

Marché de Noël à Noyant

Noyant Noyant-Villages Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Marché de Noël à Noyant

Le marché de Noël de la commune de Noyant-Villages fait son retour !

Au programme spectacle, Père Noël, stands des artisans et commerçants locaux, défilé de tracteurs illuminés puis feu d’artifice.

Pour toute demande de candidature pour un stand ou une place au défilé de tracteurs illuminés, merci de contacter la mairie de Noyant-Villages au 06 37 85 91 70 ou à l’adresse culture@noyant-villages.fr .

Noyant Noyant-Villages 49490 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 37 85 91 70 culture@noyant-villages.fr

English :

Christmas market in Noyant

German :

Weihnachtsmarkt in Noyant

Italiano :

Mercatino di Natale a Noyant

Espanol :

Mercado de Navidad en Noyant

L’événement Marché de Noël à Noyant Noyant-Villages a été mis à jour le 2025-08-10 par Office de tourisme Baugeois Vallée en Anjou