Marché de Noël à Ô’Bart Ô’Bart Loireauxence

Marché de Noël à Ô’Bart

Ô’Bart 431 Rue du Général de Gaulle Loireauxence Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12 18:00:00

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-12

Vibrez au rythme des animations de Noël dans le Pays d’Ancenis et laissez-vous emporter par la magie des fêtes en dénichant des cadeaux authentiques et locaux sur les marchés de Noël !

Rendez-vous le vendredi 12 décembre dès 18h pour le marché des créateurs à Ô’Bart !

Venez rencontrer les créateurs présents spécialement pour vous !

Créateurs locaux, vin chaud et animation. .

Ô’Bart 431 Rue du Général de Gaulle Loireauxence 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 62 63 76 87 o.b.art.44370@gmail.com

English :

Get in the swing of Christmas in the Pays d?Ancenis and let yourself be carried away by the magic of the festive season by finding authentic, local gifts at the Christmas markets!

L’événement Marché de Noël à Ô’Bart Loireauxence a été mis à jour le 2025-12-04 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis