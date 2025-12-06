Marché de Noël à Obterre Obterre

Marché de Noël à Obterre

Vendredi 2025-12-06 18:00:00

L’association BOUGER organise son 2e marché de Noël. Venue du Père Noël. Spectacle de feu. Artisans et producteurs locaux. Buvette et restauration sur place ou à emporter. .

Obterre 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 6 74 42 16 78

English :

The BOUGER association organizes its 1st Christmas market.

German :

Der Verein BOUGER organisiert seinen 1. Weihnachtsmarkt.

Italiano :

L’associazione BOUGER organizza il suo 1° mercatino di Natale.

Espanol :

La asociación BOUGER organiza su 1er mercado navideño.

