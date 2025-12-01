MARCHÉ DE NOËL À OMS

Oms Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 09:00:00

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

A partir de 9h sur la place de la Mairie.

Venez nombreux! …

.

Oms 66400 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 19 42 29 04

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

From 9 a.m. on the Place de la Mairie.

Come one, come all!

L’événement MARCHÉ DE NOËL À OMS Oms a été mis à jour le 2025-12-15 par OTI ASPRES-THUIR