MARCHÉ DE NOËL À OMS Oms
MARCHÉ DE NOËL À OMS Oms samedi 20 décembre 2025.
MARCHÉ DE NOËL À OMS
Oms Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20 09:00:00
fin : 2025-12-20
Date(s) :
2025-12-20
A partir de 9h sur la place de la Mairie.
Venez nombreux! …
.
Oms 66400 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 19 42 29 04
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
From 9 a.m. on the Place de la Mairie.
Come one, come all!
L’événement MARCHÉ DE NOËL À OMS Oms a été mis à jour le 2025-12-15 par OTI ASPRES-THUIR