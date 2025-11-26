Marché de Noël à Oradour-sur-Glane Salle Robert Lapuelle Oradour-sur-Glane
Salle Robert Lapuelle 1 Place du Champ de Foire Oradour-sur-Glane Haute-Vienne
Gratuit
Plongez dans la magie de Noël avec une journée pleine de bonne humeur et de découvertes ! L’APE d’Oradour-sur-Glane vous invite à partager un moment chaleureux où petits et grands pourront s’amuser autour d’ateliers créatifs, d’animations festives et d’un repas convivial. Un spectacle de Noël viendra illuminer l’après-midi, accompagné de nombreuses surprises pour prolonger l’émerveillement.
Venez rire, créer, savourer et profiter ensemble d’une ambiance douce et joyeuse, parfaite pour entrer dans l’esprit des fêtes. .
Salle Robert Lapuelle 1 Place du Champ de Foire Oradour-sur-Glane 87520 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 59 62 12 25
L’événement Marché de Noël à Oradour-sur-Glane Oradour-sur-Glane a été mis à jour le 2025-11-24 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin