Marché de Noël à Paulhac Paulhac

salle polyvalente Paulhac Haute-Loire
Début : 2025-12-07 08:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
2025-12-07
Artisans créateurs, producteurs vous invitent au marché de Noël de Paulhac
salle polyvalente Paulhac 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 50 27 77
English :
Craftsmen and producers invite you to the Paulhac Christmas market
German :
Kreative Handwerker, Produzenten laden Sie zum Weihnachtsmarkt in Paulhac ein
Italiano :
Artigiani e produttori creativi vi invitano al mercatino di Natale di Paulhac
Espanol :
Artesanos y productores creativos le invitan al mercado navideño de Paulhac
