Marché de Noël à Paulhac

salle polyvalente Paulhac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 08:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

Date(s) :

2025-12-07

Artisans créateurs, producteurs vous invitent au marché de Noël de Paulhac

.

salle polyvalente Paulhac 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 50 27 77

English :

Craftsmen and producers invite you to the Paulhac Christmas market

German :

Kreative Handwerker, Produzenten laden Sie zum Weihnachtsmarkt in Paulhac ein

Italiano :

Artigiani e produttori creativi vi invitano al mercatino di Natale di Paulhac

Espanol :

Artesanos y productores creativos le invitan al mercado navideño de Paulhac

L’événement Marché de Noël à Paulhac Paulhac a été mis à jour le 2025-11-04 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne