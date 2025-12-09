Marché de Noël à Paulin Salle des fêtes Paulin
Salle des fêtes Centre Bourg Paulin
2025-12-13
fin : 2025-12-13
2025-12-13
Marché de Noël à la salle des fêtes de Paulin, samedi 13 décembre de 9h à 18h artisans, producteurs, animations, gourmandises et visite surprise à 15h30.
Samedi 13 décembre | 9h 18h | Salle des fêtes de Paulin
Plongez dans l’ambiance féerique de Noël et profitez d’une journée conviviale
Artisans créateurs avec des idées cadeaux uniques
Producteurs locaux pour régaler vos papilles
Animations festives
Gourmandises et vin chaud pour se réchauffer
Surprise spéciale à 15h30 ! .
Salle des fêtes Centre Bourg Paulin 24590 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
English : Marché de Noël à Paulin
Christmas market at Paulin village hall, Saturday December 13, 9am-6pm: craftsmen, producers, entertainment, treats and a surprise visit at 3.30pm.
