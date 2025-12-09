Marché de Noël à Paulin Salle des fêtes Paulin

Marché de Noël à Paulin

Salle des fêtes Centre Bourg Paulin

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

2025-12-13

Marché de Noël à la salle des fêtes de Paulin, samedi 13 décembre de 9h à 18h artisans, producteurs, animations, gourmandises et visite surprise à 15h30.

Samedi 13 décembre | 9h 18h | Salle des fêtes de Paulin

Plongez dans l’ambiance féerique de Noël et profitez d’une journée conviviale

Artisans créateurs avec des idées cadeaux uniques

Producteurs locaux pour régaler vos papilles

Animations festives

Gourmandises et vin chaud pour se réchauffer

Surprise spéciale à 15h30 ! .

Salle des fêtes Centre Bourg Paulin 24590 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 61 03 20

English : Marché de Noël à Paulin

Christmas market at Paulin village hall, Saturday December 13, 9am-6pm: craftsmen, producers, entertainment, treats and a surprise visit at 3.30pm.

