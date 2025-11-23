Marché de Noël à Pezou Pezou
Pezou Loir-et-Cher
Début : Dimanche 2025-11-23 10:00:00
fin : 2025-11-23 18:00:00
2025-11-23
Parenthèse festive à Pezou….
Marché de Noël à Pezou. Venez profiter du marché de Noël avec sculptures de ballons, manège, tombola, visite du Père Noël, buvette et restauration, mini-ferme et de nombreux exposants pour une journée festive en famille ! .
Pezou 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire
English :
Festive interlude at Pezou….
German :
Festliche Parenthese in Pezou….
Italiano :
Intermezzo di festa a Pezou….
Espanol :
Interludio festivo en Pezou….
