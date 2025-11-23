Marché de Noël à Pezou

Pezou Loir-et-Cher

Début : Dimanche 2025-11-23 10:00:00

fin : 2025-11-23 18:00:00

2025-11-23

Parenthèse festive à Pezou….

Marché de Noël à Pezou. Venez profiter du marché de Noël avec sculptures de ballons, manège, tombola, visite du Père Noël, buvette et restauration, mini-ferme et de nombreux exposants pour une journée festive en famille ! .

Pezou 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

English :

Festive interlude at Pezou….

German :

Festliche Parenthese in Pezou….

Italiano :

Intermezzo di festa a Pezou….

Espanol :

Interludio festivo en Pezou….

L'événement Marché de Noël à Pezou Pezou a été mis à jour le 2025-11-08