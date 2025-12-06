Marché de Noël à Plélan-le-Grand Plélan-le-Grand

Marché de Noël à Plélan-le-Grand

Salle des fêtes Plélan-le-Grand Ille-et-Vilaine

Début : 2025-12-06 14:00:00

fin : 2025-12-06 18:00:00

2025-12-06 2025-12-07

Laissez-vous emporter par la magie de Noël les samedi 6 et dimanche 7 décembre à la salle des fêtes de Plélan-le-Grand !

Au programme

Artisanat local, créations originales et idées cadeaux à glisser sous le sapin

Gourmandises, douceurs et saveurs de saison

Une ambiance festive et chaleureuse pour toute la famille

Horaires

Samedi 14h 18h

Dimanche 9h 17h

Un événement organisé par le GAP, à ne pas manquer pour commencer la période des fêtes dans la bonne humeur !

Venez faire le plein de magie, de découvertes et de belles rencontres ! .

Salle des fêtes Plélan-le-Grand 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne

