Marché de Noël à Plélan-le-Grand Plélan-le-Grand
Salle des fêtes Plélan-le-Grand Ille-et-Vilaine
Début : 2025-12-06 14:00:00
fin : 2025-12-06 18:00:00
2025-12-06 2025-12-07
Laissez-vous emporter par la magie de Noël les samedi 6 et dimanche 7 décembre à la salle des fêtes de Plélan-le-Grand !
Au programme
Artisanat local, créations originales et idées cadeaux à glisser sous le sapin
Gourmandises, douceurs et saveurs de saison
Une ambiance festive et chaleureuse pour toute la famille
Horaires
Samedi 14h 18h
Dimanche 9h 17h
Un événement organisé par le GAP, à ne pas manquer pour commencer la période des fêtes dans la bonne humeur !
Venez faire le plein de magie, de découvertes et de belles rencontres ! .
Salle des fêtes Plélan-le-Grand 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne
