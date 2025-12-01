Marché de Noël à Pléneuf Pléneuf-Val-André
Marché de Noël à Pléneuf
Place de Nantois Pléneuf-Val-André Côtes-d'Armor
Début : 2025-12-19 11:00:00
fin : 2025-12-24 19:00:00
2025-12-19
Retrouvez une dizaine d’exposants pour le plaisir des yeux, des papilles et pour prévoir de jolis cadeaux à offrir ! .
Place de Nantois Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne
L’événement Marché de Noël à Pléneuf Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2025-11-12 par Pléneuf-Val-André Tourisme