Marché de Noël à Pléneuf Pléneuf-Val-André

Marché de Noël à Pléneuf

Place de Nantois Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19 11:00:00

fin : 2025-12-24 19:00:00

Date(s) :

2025-12-19

Retrouvez une dizaine d’exposants pour le plaisir des yeux, des papilles et pour prévoir de jolis cadeaux à offrir ! .

Place de Nantois Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne

