Marché de Noël à Pons Ville de Pons Pons

Marché de Noël à Pons

Ville de Pons Place de la République Pons Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 09:00:00

fin : 2025-12-14 17:30:00

Date(s) :

2025-12-14

Traditionnel marché de Noël et marché gourmand de Pons.

.

Ville de Pons Place de la République Pons 17800 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 94 56 24 giccdepons@orange.fr

English :

Pons’ traditional Christmas market and gourmet market.

German :

Traditioneller Weihnachtsmarkt und Gourmetmarkt in Pons.

Italiano :

Mercatino di Natale tradizionale e mercato gastronomico a Pons.

Espanol :

Mercado tradicional de Navidad y mercado gourmet en Pons.

L’événement Marché de Noël à Pons Pons a été mis à jour le 2025-10-01 par Offices de Tourisme de Jonzac