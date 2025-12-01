Marché de Noël à Pons Ville de Pons Pons
Marché de Noël à Pons
Ville de Pons Place de la République Pons Charente-Maritime
Début : 2025-12-14 09:00:00
fin : 2025-12-14 17:30:00
2025-12-14
Traditionnel marché de Noël et marché gourmand de Pons.
Ville de Pons Place de la République Pons 17800 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 94 56 24 giccdepons@orange.fr
English :
Pons’ traditional Christmas market and gourmet market.
German :
Traditioneller Weihnachtsmarkt und Gourmetmarkt in Pons.
Italiano :
Mercatino di Natale tradizionale e mercato gastronomico a Pons.
Espanol :
Mercado tradicional de Navidad y mercado gourmet en Pons.
