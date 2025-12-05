Marché de Noël à Pouilly-sur-Loire Rue Waldeck Rousseau Pouilly-sur-Loire

Marché de Noël à Pouilly-sur-Loire

Dans une ambiance de Noël, venez déguster quelques spécialités locales, du vin chaud et trouver de jolies idées cadeaux sur ce marché d’artisans et producteurs qui vous proposeront leurs créations pour satisfaire vos envies. Rendez-vous de 17h à 23h. Au programme également jeux géants, spectacle équestre, mini ferme, chorale des enfants à 17h, déambulation du lutin de Noël, photos avec le Père Noël, chasse aux trésors, lâcher de lanternes célestes à 21h30, buvette et restauration sur place… .

