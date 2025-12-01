Marché de Noël à Radonvilliers

13 rue de Mathaux Radonvilliers Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 09:00:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

Date(s) :

2025-12-14

Plongez dans l’univers féérique de Noël au Théâtre Équestre de Champagne ! Le théâtre organise pour la première fois son marché de Noël dans l’enceinte-même du domaine.

Découvrez le savoir-faire d’artisans et producteurs locaux dans une ambiance chaleureuse et festive ! Des animations viendront s’ajouter au programme

– 10h à 11h Balades en calèche

– 11h30 et 14h Conte de Noël

– 15h à 16h Présence de Papa et Maman Noël

– 16h à 17h Balades en calèche

– À partir de 17h Parade de Noël

De la petite restauration vous sera proposée sur place, et cela toute la journée !

#noel2025 .

13 rue de Mathaux Radonvilliers 10500 Aube Grand Est +33 6 71 31 24 12 theatreequestredechampagne@gmail.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de Noël à Radonvilliers Radonvilliers a été mis à jour le 2025-11-10 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne