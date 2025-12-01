Marché de Noël à Radonvilliers Radonvilliers
Marché de Noël à Radonvilliers
13 rue de Mathaux Radonvilliers Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Début : 2025-12-14 09:00:00
fin : 2025-12-14 18:00:00
2025-12-14
Plongez dans l’univers féérique de Noël au Théâtre Équestre de Champagne ! Le théâtre organise pour la première fois son marché de Noël dans l’enceinte-même du domaine.
Découvrez le savoir-faire d’artisans et producteurs locaux dans une ambiance chaleureuse et festive ! Des animations viendront s’ajouter au programme
– 10h à 11h Balades en calèche
– 11h30 et 14h Conte de Noël
– 15h à 16h Présence de Papa et Maman Noël
– 16h à 17h Balades en calèche
– À partir de 17h Parade de Noël
De la petite restauration vous sera proposée sur place, et cela toute la journée !
13 rue de Mathaux Radonvilliers 10500 Aube Grand Est +33 6 71 31 24 12 theatreequestredechampagne@gmail.com
