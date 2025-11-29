Marché de Noël à Ranville Ranville
Marché de Noël à Ranville Ranville samedi 29 novembre 2025.
Marché de Noël à Ranville
Salle Henri Robin Ranville Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2025-11-29 10:00:00
fin : 2025-11-30 18:00:00
Date(s) :
2025-11-29
Plongez dans la magie du marché de Noël lumières, gourmandises et cadeaux uniques. Retrouvez aussi le père Noël pour une photo souvenir à son stand à 11h et à 16h, un moment féerique à partager !
Salle Henri Robin Ranville 14860 Calvados Normandie ape-ranville@outlook.com
English : Marché de Noël à Ranville
Looking for gifts to put under the tree? The APE invites you to discover the stalls of its market? Dances, songs and workshops are also on the program for the day. And Santa Claus will make an appearance at 11am and 4pm.
German : Marché de Noël à Ranville
Tauchen Sie ein in die Magie des Weihnachtsmarktes: Lichter, Leckereien und einzigartige Geschenke. Treffen Sie auch den Weihnachtsmann für ein Erinnerungsfoto an seinem Stand um 11 Uhr und um 16 Uhr, ein märchenhafter Moment, den Sie mit ihm teilen sollten!
Italiano :
Immergetevi nella magia del mercatino di Natale: luci, prelibatezze e regali unici. E non dimenticate di incontrare Babbo Natale per una foto ricordo al suo stand alle 11.00 e alle 16.00: un momento magico da condividere!
Espanol :
Sumérjase en la magia del mercado navideño: luces, manjares y regalos únicos. Y no olvide encontrarse con Papá Noel para hacerse una foto de recuerdo en su puesto a las 11:00 y a las 16:00: ¡un momento mágico para compartir!
