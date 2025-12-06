Marché de Noël à Rauzan Rauzan
Marché de Noël à Rauzan Rauzan samedi 6 décembre 2025.
Marché de Noël à Rauzan
Place du Champ de Foire Rauzan Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
Marché de Noël à Rauzan organisé par l’association Les P’tits Rauzannais.
4e édition du marché de Noël de Rauzan, samedi 6 décembre !!
Nous avons le plaisir de vous inviter à venir partager un moment familial et convivial, entourés de différents exposants (alimentaire, artistique, créatif).
Présence du Père Noël, balades en calèche, chorale, spectacle de danses, Tombola de Noël et bien d’autres animations… .
Place du Champ de Foire Rauzan 33420 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 37 80 08 assorauzanparentseleves@gmail.com
English : Marché de Noël à Rauzan
German : Marché de Noël à Rauzan
Italiano :
Espanol : Marché de Noël à Rauzan
L’événement Marché de Noël à Rauzan Rauzan a été mis à jour le 2025-11-10 par OT Castillon-Pujols