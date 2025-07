Marché de Noël à Reichsfeld Reichsfeld

Marché de Noël à Reichsfeld Reichsfeld samedi 22 novembre 2025.

Marché de Noël à Reichsfeld

2 Chemin Winterhagel Reichsfeld Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-22 14:00:00

fin : 2025-11-22 21:00:00

Date(s) :

2025-11-22

Marché de Noël authentique tourné vers la nature et les enfants.

3 ème édition Marché de Noël

Au programme

– balade contée aux lampions,

– le secret du vieux bîcheron,

– ateliers enfants Mannele,

– ateliers maquillage,

– concert Eranthis (19h à l’église),

– spectacle Les Insupportés Le Noël de Schötzi Les cornemuses Piping Foxes og Cronenbourg,

– demonstration d’un bîcheron,

– sculpteur sur bois,

– restauration

– tombolas 0 .

2 Chemin Winterhagel Reichsfeld 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 6 66 98 42 70 magali.elsaesser@hotmail.fr

English :

An authentic Christmas market focused on nature and children.

German :

Authentischer Weihnachtsmarkt, der auf die Natur und die Kinder ausgerichtet ist.

Italiano :

Un autentico mercatino di Natale con un’attenzione particolare alla natura e ai bambini.

Espanol :

Un auténtico mercado navideño centrado en la naturaleza y los niños.

