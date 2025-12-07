Marché de Noël à Réquista

Réquista Aveyron

Début : Dimanche 2025-12-07

fin : 2025-12-07

2025-12-07

Organisé par l’Union des Commerçants et Artisans du Réquistanais de 10h à 18h à la salle de spectacles en partenariat avec L’USR et l’Office de Tourisme du Réquistanais

Dans une ambiance chaleureuse, accompagnée d’animations, la traditionnelle tombola, la buvette, crêpes et gâteaux pour le goûter et bien évidemment la visite du Père Noël ! Un photographe sera sur place pour tirer le portrait de la famille avec le Père Noël.

La Compagnie du Coq à l’Âne proposera des contes pour enfants dans la matinée, et la chorale de la MJC de Trébas prendra le relais dans l’après-midi pour une performance de chant.

Cette année nous serons en partenariat avec le Club Ado, l’Ehpad de Réquista, l’association Femmes d’Entreprises et O’ Pizza Req merci pour leur collaboration ! .

Réquista 12170 Aveyron Occitanie +33 7 84 60 50 77 ucar.requista@gmail.com

English :

Organized by the Union des Commerçants et Artisans du Réquistanais from 10am to 6pm at the Salle de spectacles, in partnership with the USR and the Office de Tourisme du Réquistanais

German :

Organisiert von der Union des Commerçants et Artisans du Réquistanais von 10 bis 18 Uhr im Veranstaltungssaal in Partnerschaft mit der USR und dem Office de Tourisme du Réquistanais

Italiano :

Organizzato dall’Union des Commerçants et Artisans du Réquistanais dalle 10 alle 18 nell’auditorium in collaborazione con l’USR e l’Office de Tourisme du Réquistanais

Espanol :

Organizado por la Unión de Comerciantes y Artesanos de Réquistanais de 10.00 a 18.00 h en el auditorio, en colaboración con la USR y la Oficina de Turismo de Réquistanais

