Marché de Noël à Reyrevignes

salle des fêtes Reyrevignes Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 14:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

Date(s) :

2025-12-07

Le marché de Noël de Reyrevignes propose une ambiance festive autour de la vente de décorations, de sapins et de produits locaux

Le marché de Noël de Reyrevignes propose une ambiance festive autour de la vente de décorations, de sapins et de produits locaux. Les visiteurs pourront profiter d’un stand maquillage pour enfants, d’une buvette avec vin chaud, crêpes et gaufres, ainsi que d’une chorale de Noël pour animer l’après-midi. .

salle des fêtes Reyrevignes 46320 Lot Occitanie ape.cambes.reyrevignes@outlook.fr

English :

The Reyrevignes Christmas market offers a festive atmosphere with the sale of decorations, Christmas trees and local products

L’événement Marché de Noël à Reyrevignes Reyrevignes a été mis à jour le 2025-12-03 par OT Figeac