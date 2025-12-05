Marché de Noël à Ribemont Ribemont
Marché de Noël à Ribemont
Ribemont Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Début : 2025-12-05 17:00:00
fin : 2025-12-05 21:00:00
2025-12-05
Le vendredi 5 décembre 2025 de 17h à 21h, venez profiter du marché de Noël de Ribemont organisé par Ribemont Sports et Loisirs à la salle polyvalente.
Ribemont 02240 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 63 71 30
English :
On Friday, December 5, 2025 from 5pm to 9pm, come and enjoy the Ribemont Christmas market organized by Ribemont Sports et Loisirs at the Salle Polyvalente.
German :
Genießen Sie am Freitag, den 5. Dezember 2025 von 17.00 bis 21.00 Uhr den von Ribemont Sports et Loisirs organisierten Ribemont-Weihnachtsmarkt in der Mehrzweckhalle.
Italiano :
Venerdì 5 dicembre 2025, dalle 17.00 alle 21.00, venite a godervi il mercatino di Natale di Ribemont organizzato da Ribemont Sports et Loisirs nella Salle Polyvalente.
Espanol :
El viernes 5 de diciembre de 2025, de 17.00 a 21.00 h, venga a disfrutar del mercado navideño de Ribemont, organizado por Ribemont Sports et Loisirs en la Sala Polivalente.
L’événement Marché de Noël à Ribemont Ribemont a été mis à jour le 2025-11-20 par OT du Saint-Quentinois