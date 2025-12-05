Marché de Noël à Ribemont

Ribemont Aisne

Gratuit

Gratuit

Date et horaire :

Début : 2025-12-05 17:00:00

fin : 2025-12-05 21:00:00

Date(s) :

2025-12-05

Le vendredi 5 décembre 2025 de 17h à 21h, venez profiter du marché de Noël de Ribemont organisé par Ribemont Sports et Loisirs à la salle polyvalente.

Ribemont 02240 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 63 71 30

English :

On Friday, December 5, 2025 from 5pm to 9pm, come and enjoy the Ribemont Christmas market organized by Ribemont Sports et Loisirs at the Salle Polyvalente.

German :

Genießen Sie am Freitag, den 5. Dezember 2025 von 17.00 bis 21.00 Uhr den von Ribemont Sports et Loisirs organisierten Ribemont-Weihnachtsmarkt in der Mehrzweckhalle.

Italiano :

Venerdì 5 dicembre 2025, dalle 17.00 alle 21.00, venite a godervi il mercatino di Natale di Ribemont organizzato da Ribemont Sports et Loisirs nella Salle Polyvalente.

Espanol :

El viernes 5 de diciembre de 2025, de 17.00 a 21.00 h, venga a disfrutar del mercado navideño de Ribemont, organizado por Ribemont Sports et Loisirs en la Sala Polivalente.

