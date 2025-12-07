Marché de Noël à Rivarennes

Rivarennes Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-12-07 10:00:00

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

La commission jeunesse de Rivarennes avec l’aide du comité des fêtes proposent un marché artisanal pour Noël.

Marché artisanal, promenade en calèche, atelier floral (sur réservation), déambulation de clown, jeux XXL en bois, expo photo et concert gospel à l’église dans l’après-midi. Pour les enfants: atelier maquillage et visite du Père Noël. tombola et buvette sur place. .

Rivarennes 36800 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 27 74 33

English :

The Rivarennes youth commission, with the help of the Comité des fêtes, is organizing a Christmas craft market.

German :

Die Jugendkommission von Rivarennes bietet mit Hilfe des Festkomitees einen Kunsthandwerksmarkt zu Weihnachten an.

Italiano :

Il comitato giovanile di Rivarennes, con l’aiuto del comitato festeggiamenti, sta organizzando un mercatino dell’artigianato per Natale.

Espanol :

El comité de juventud de Rivarennes, con la ayuda del comité de festejos, organiza un mercado de artesanía para Navidad.

L’événement Marché de Noël à Rivarennes Rivarennes a été mis à jour le 2025-11-22 par Destination Brenne