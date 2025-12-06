Marché de Noël à Rombach-le-Franc Rombach-le-Franc

Marché de Noël à Rombach-le-Franc

Plongez dans l’ambiance féérique des fêtes à Rombach-le-Franc ! Le village se transforme en un véritable écrin de Noël, où artisans, lumières et saveurs gourmandes vous invitent à partager un moment de convivialité.

Le village de Rombach-le-Franc accueillera à nouveau son Marché de Noël. Artisans locaux, animations et ambiance chaleureuse plongeront petits et grands dans la magie des fêtes, le temps d’un rendez-vous convivial au cœur de la vallée.

Comme l’année dernière, les moutons de M. Stouvenot seront présents pour le plaisir des enfants.

La restauration et les boissons seront assurées par le comité des fêtes dans le local couvert, pour profiter pleinement de l’ambiance hivernale. .

Immerse yourself in the festive atmosphere of Rombach-le-Franc! The village is transformed into a veritable Christmas setting, where artisans, lights and gourmet flavors invite you to share a moment of conviviality.

Tauchen Sie in Rombach-le-Franc in die märchenhafte Atmosphäre der Festtage ein! Das Dorf verwandelt sich in ein wahres Weihnachtskästchen, in dem Kunsthandwerker, Lichter und köstliche Gaumenfreuden Sie dazu einladen, einen Moment der Gemütlichkeit zu teilen.

Immergetevi nella magica atmosfera festiva di Rombach-le-Franc! Il villaggio si trasforma in un vero e proprio scenario natalizio, dove artigiani, luci e delizie gastronomiche vi invitano a condividere un momento di convivialità.

Sumérjase en el mágico ambiente festivo de Rombach-le-Franc El pueblo se transforma en un auténtico escenario navideño, donde artesanos, luces y delicias gastronómicas le invitan a compartir un momento de convivencia.

