Informations pratiques

Rombach-le-Franc

Marché de Noël à Rombach-le-Franc

place des fêtes Rombach-le-Franc Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-12-05 15:00:00

fin : 2026-12-05 21:00:00

Date(s) :

2026-12-05 2026-12-06

Plongez dans l’ambiance féérique des fêtes à Rombach-le-Franc ! Le village se transforme en un véritable écrin de Noël, où artisans, lumières et saveurs gourmandes vous invitent à partager un moment de convivialité.

Le village de Rombach-le-Franc accueillera à nouveau son Marché de Noël. Artisans locaux, animations et ambiance chaleureuse plongeront petits et grands dans la magie des fêtes, le temps d’un rendez-vous convivial au cœur de la vallée.

La restauration et les boissons seront assurées par le comité des fêtes dans le local couvert, pour profiter pleinement de l’ambiance hivernale. .

place des fêtes Rombach-le-Franc 68660 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 58 90 53

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English :

Immerse yourself in the festive atmosphere of Rombach-le-Franc! The village is transformed into a veritable Christmas setting, where artisans, lights and gourmet flavors invite you to share a moment of conviviality.

L’événement Marché de Noël à Rombach-le-Franc Rombach-le-Franc a été mis à jour le 2026-01-09 par Office de tourisme du Val d’Argent