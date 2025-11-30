Marché de Noël à Roz Marine Plage de Trestraou Perros-Guirec

Marché de Noël à Roz Marine

Plage de Trestraou 58 Boulevard Thalassa Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Début : 2025-11-30 10:00:00

fin : 2025-11-30 18:00:00

2025-11-30

Dimanche 30 novembre, de 10h à 18h, venez découvrir les 19 exposants du marché de Noël à Roz Marine. .

