Marché de Noël à Roz Marine Plage de Trestraou Perros-Guirec
Marché de Noël à Roz Marine Plage de Trestraou Perros-Guirec dimanche 30 novembre 2025.
Marché de Noël à Roz Marine
Plage de Trestraou 58 Boulevard Thalassa Perros-Guirec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-30 10:00:00
fin : 2025-11-30 18:00:00
Date(s) :
2025-11-30
Dimanche 30 novembre, de 10h à 18h, venez découvrir les 19 exposants du marché de Noël à Roz Marine. .
Plage de Trestraou 58 Boulevard Thalassa Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 57 63 02 22
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Marché de Noël à Roz Marine Perros-Guirec a été mis à jour le 2025-11-06 par Office de tourisme de Perros-Guirec