Marché de Noël à Rugles Salle des fêtes Rugles

Marché de Noël à Rugles

Salle des fêtes Rue Notre-Dame Rugles Eure

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-12-20 10:00:00

fin : 2025-12-21 18:00:00

Date(s) :

2025-12-20

Le traditionnel Marché de Noël de Rugles aura lieu dans la salle des fêtes cette année offrant un environnement chaleureux et abrité. Les exposants locaux vous y attendent avec des idées cadeaux originales et des gourmandises de saison. Une dégustation d’huîtres vous sera également servie par l’équipe municipale. Des animations festives, notamment la visite du Père Noël, égayeront ce weekend convivial. Venez nombreux célébrer la magie de Noël à Rugles !

Samedi 20 et dimanche 21 décembre.

L’entrée est libre. .

Salle des fêtes Rue Notre-Dame Rugles 27250 Eure Normandie +33 2 32 24 70 42 contact@mairie-rugles.fr

