Marché de noël à Saint André de Cubzac Saint-André-de-Cubzac

Marché de noël à Saint André de Cubzac

Un avant goût de noël à Saint André, pour la quatrième édition de son marché de noël, la ville enfile son costume rouge et blanc pour vous proposer un programme concocté avec soin !

Plus d’une vingtaine de créateurs locaux vous accueilleront et proposeront leurs produits sur plusieurs stands de décoration, mode, bijoux, gourmandises ou encore art et illustration. Mais aussi vous réchauffez près d’un chocolat chaud ou tout simplement profiter de la visite du Père Noël !

Programme des animations à venir. .

Place Raoul Larche Saint-André-de-Cubzac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 45 10 10

