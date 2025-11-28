Marché de Noël à Saint-Avold Saint-Avold

Marché de Noël à Saint-Avold Saint-Avold vendredi 28 novembre 2025.

Marché de Noël à Saint-Avold

Saint-Avold Moselle

Début : Vendredi 2025-11-28

fin : 2025-12-28

2025-11-28

Saint-Avold organise son marché de Noël. Vous y trouverez une double patinoire sur la place St-Nabor, un village de Noël avec 20 chalets aux abords sur les places St-Nabor, Collin, de la Victoire et rue de la Salle. Autres animations sapins de Noël, maison des lutins et des décorations lumineuses…Tout public

Saint-Avold 57500 Moselle Grand Est

English :

Saint-Avold organizes its Christmas market. You’ll find a double ice rink on Place St-Nabor, and a Christmas village with 20 chalets around Place St-Nabor, Place Collin, Place de la Victoire and Rue de la Salle. Other attractions include Christmas trees, an elf house and illuminated decorations…

German :

Saint-Avold veranstaltet seinen Weihnachtsmarkt. Sie finden dort eine doppelte Eislaufbahn auf dem Platz St-Nabor, ein Weihnachtsdorf mit 20 Hütten in den Außenbezirken auf den Plätzen St-Nabor, Collin, de la Victoire und Rue de la Salle. Andere Animationen: Weihnachtsbäume, Haus der Wichtel und leuchtende Dekorationen…

Italiano :

Saint-Avold organizza il suo mercatino di Natale. Troverete una doppia pista di ghiaccio in Place St-Nabor e un villaggio natalizio con 20 chalet intorno a Place St-Nabor, Place Collin, Place de la Victoire e Rue de la Salle. Altre attrazioni includono alberi di Natale, una casa degli elfi e decorazioni illuminate…

Espanol :

Saint-Avold celebra su mercado navideño. Encontrarás una pista de hielo doble en la Place St-Nabor, y un pueblo navideño con 20 chalets alrededor de la Place St-Nabor, Place Collin, Place de la Victoire y Rue de la Salle. Otras atracciones incluyen árboles de Navidad, una casa de duendes y decoraciones iluminadas…

