Marché de Noël à Saint-Divy Saint-Divy

2025-12-19 18:00:00

2025-12-19 21:30:00

2025-12-19

Anim’St-Divy vous invite à venir partager un moment convivial à l’occasion de son marché de Noël !

De nombreux exposants seront présents vêtements, parfums, décorations de Noël, créations en bois, bijoux…

De quoi dénicher de belles idées cadeaux pour vos proches !

Les enfants pourront participer à un jeu de piste, et le Père Noël fera une halte à St-Divy pour rencontrer les petits et les grands.

Buvette, vin chaud, bonbons et barbe à papa, crêpes et food truck seront là pour réchauffer les cœurs et les papilles.

N’oubliez pas d’apporter votre petite décoration pour embellir le sapin de Noël du bourg, afin d’en faire, tous ensemble, le plus beau de Saint-Divy ! Venez nombreux partager cette belle soirée festive, dans la bonne humeur et la magie de Noël.

En cas de mauvais temps, repli prévu à la salle polyvalente du Valy Lédan. .

