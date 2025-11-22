Marché de Noël à Saint-Ferjeux Salle de l’étoile Besançon
Marché de Noël à Saint-Ferjeux Salle de l’étoile Besançon samedi 22 novembre 2025.
Marché de Noël à Saint-Ferjeux
Salle de l’étoile Rue des Sapins Besançon Doubs
Gratuit
Début : 2025-11-22 10:00:00
fin : 2025-11-23 18:00:00
2025-11-22 2025-11-23
Marché de Noël à Besançon organisé par la commune lire de Saint-Ferjeux La Butte.
Vous pourrez admirer artisanat et décoration et faire le plein d’idées cadeaux. Une buvette et de la restauration seront disponible sur place. Venez au marché pour le plein de bonne humeur!
Possibilité de devenir exposant en contactant le 06 78 46 45 03. .
Salle de l’étoile Rue des Sapins Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 78 46 45 03 commune.libre.ferjeux.butte@gmail.com
Marché de Noël à Saint-Ferjeux
