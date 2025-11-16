Marché de Noël à Saint-Georges d’Aunay Salle des fêtes Seulline

Marché de Noël à Saint-Georges d’Aunay

Début : 2025-11-16 10:00:00

fin : 2025-11-16 18:00:00

2025-11-16

Pour cette fin d’année 2025, le comité des fêtes de Saint-Georges d’Aunay vous accueille pour son marché de Noël. Venez rencontrer les différents exposants décorations de Noël artisanales, bijoux, vêtements, décorations pour la table, jouets…

Salle des fêtes Saint-Georges d'Aunay Seulline 14260 Calvados Normandie

English : Marché de Noël à Saint-Georges d’Aunay

For the end of the year 2025, the Saint-Georges d’Aunay Festival Committee welcomes you to its Christmas market. Come and meet the various exhibitors: handcrafted Christmas decorations, jewelry, clothes, table decorations, toys…

German : Marché de Noël à Saint-Georges d’Aunay

An diesem Ende des Jahres 2025 empfängt Sie das Festkomitee von Saint-Georges d’Aunay zu seinem Weihnachtsmarkt. Treffen Sie die verschiedenen Aussteller: handgefertigte Weihnachtsdekorationen, Schmuck, Kleidung, Tischdekorationen, Spielzeug…

Italiano :

Mentre l’anno 2025 volge al termine, il comitato dei festeggiamenti di Saint-Georges d’Aunay vi dà il benvenuto al suo mercatino di Natale. Venite a conoscere i vari espositori: decorazioni natalizie fatte a mano, gioielli, vestiti, decorazioni per la tavola, giocattoli, ecc.

Espanol :

A punto de finalizar el año 2025, la comisión de fiestas de Saint-Georges d’Aunay le da la bienvenida a su mercado navideño. Venga a conocer a los diferentes expositores: adornos navideños hechos a mano, bisutería, ropa, adornos de mesa, juguetes…

