Marché de Noël à Saint-Georges-d’Oléron Chéray Saint-Georges-d’Oléron

Informations pratiques

Saint-Georges-d’Oléron

Marché de Noël à Saint-Georges-d’Oléron

Chéray 89 rue des Sports Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-06 10:00:00

fin : 2026-12-06 18:00:00

Date(s) :

2026-12-06

Retrouvez le marché de Noël . Venez nombreux à la rencontre des exposants.

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Chéray 89 rue des Sports Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 76 51 02

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English : Christmas Market in Saint-Georges-d’Oléron

The Christmas market. Come and meet the exhibitors.

L’événement Marché de Noël à Saint-Georges-d’Oléron Saint-Georges-d’Oléron a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes