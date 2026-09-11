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Marché de Noël à Saint-Georges-d’Oléron Chéray Saint-Georges-d’Oléron

dimanche 6 décembre 2026 · Chéray · Saint-Georges-d'Oléron

Informations pratiques

Début
dimanche 6 décembre 2026
Fin
dimanche 6 décembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Chéray
Adresse
89 rue des Sports
Ville
17190 Saint-Georges-d'Oléron
Département
Charente-Maritime
Tarif

Saint-Georges-d’Oléron

Marché de Noël à Saint-Georges-d’Oléron

Chéray 89 rue des Sports Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-06 10:00:00
fin : 2026-12-06 18:00:00

Date(s) :
2026-12-06

Retrouvez le marché de Noël . Venez nombreux à la rencontre des exposants.
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Chéray 89 rue des Sports Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 76 51 02 

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English : Christmas Market in Saint-Georges-d’Oléron

The Christmas market. Come and meet the exhibitors.

L’événement Marché de Noël à Saint-Georges-d’Oléron Saint-Georges-d’Oléron a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes

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