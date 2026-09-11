Marché de Noël à Saint-Georges-d’Oléron Chéray Saint-Georges-d’Oléron
dimanche 6 décembre 2026 · Chéray · Saint-Georges-d'Oléron
Informations pratiques
Saint-Georges-d’Oléron
Marché de Noël à Saint-Georges-d’Oléron
Chéray 89 rue des Sports Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-06 10:00:00
fin : 2026-12-06 18:00:00
Date(s) :
2026-12-06
Retrouvez le marché de Noël . Venez nombreux à la rencontre des exposants.
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Chéray 89 rue des Sports Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 76 51 02
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English : Christmas Market in Saint-Georges-d’Oléron
The Christmas market. Come and meet the exhibitors.
L’événement Marché de Noël à Saint-Georges-d’Oléron Saint-Georges-d’Oléron a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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