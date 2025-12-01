Marché de Noël à Saint-Germain-du-Crioult Saint-Germain-du-Crioult Condé-en-Normandie
Marché de Noël à Saint-Germain-du-Crioult Saint-Germain-du-Crioult Condé-en-Normandie samedi 13 décembre 2025.
Marché de Noël à Saint-Germain-du-Crioult
Saint-Germain-du-Crioult Le bourg Condé-en-Normandie Calvados
Début : 2025-12-13 10:00:00
fin : 2025-12-13 20:00:00
2025-12-13 2025-12-14
Le village de Saint-Germain-du-Crioult organise son traditionnel marché de Noël le samedi 13 et dimanche 14 décembre.
Présence d’exposants
Restauration sur place
Jeux surdimensionnés de la ludothèque en libre accès
Présence du Père Noël et de ses mascottes
Flipper et baby-foot
Structures gonflable
Saint-Germain-du-Crioult Le bourg Condé-en-Normandie 14110 Calvados Normandie +33 2 31 69 08 22
English : Marché de Noël à Saint-Germain-du-Crioult
The village of Saint-Germain-du-Crioult is holding its traditional Christmas market on Saturday December 13 and Sunday December 14.
Exhibitors present
Catering on site
Free access to oversized games from the toy library
Presence of Santa Claus and his mascots
Pinball and table soccer
Inflatable structures
German : Marché de Noël à Saint-Germain-du-Crioult
Das Dorf Saint-Germain-du-Crioult veranstaltet am Samstag, den 13. und Sonntag, den 14. Dezember seinen traditionellen Weihnachtsmarkt.
Präsenz von Ausstellern
Verpflegung vor Ort
Überdimensionale Spiele der Ludothek zur freien Verfügung
Anwesenheit des Weihnachtsmanns und seiner Maskottchen
Flipper und Tischfußball
Aufblasbare Strukturen
Italiano :
Il villaggio di Saint-Germain-du-Crioult organizza il suo tradizionale mercatino di Natale sabato 13 e domenica 14 dicembre.
Espositori presenti
Ristorazione in loco
Accesso gratuito ai giochi sovradimensionati della ludoteca
Presenza di Babbo Natale e delle sue mascotte
Flipper e calcio balilla
Strutture gonfiabili
Espanol :
El pueblo de Saint-Germain-du-Crioult celebra su tradicional mercado navideño el sábado 13 y el domingo 14 de diciembre.
Expositores presentes
Catering in situ
Acceso gratuito a juegos de gran tamaño de la ludoteca
Presencia de Papá Noel y sus mascotas
Pinball y futbolín
Estructuras hinchables
