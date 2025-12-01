Marché de Noël à Saint-Géry Saint Géry-Vers
Marché de Noël à Saint-Géry Saint Géry-Vers dimanche 14 décembre 2025.
Marché de Noël à Saint-Géry
Saint Géry-Vers Lot
Gratuit
Début : 2025-12-14 09:00:00
fin : 2025-12-14 18:00:00
2025-12-14
Venez découvrir l’esprit de Noël et soutenir nos artisans locaux ! + de 40 exposants !
Saint Géry-Vers 46330 Lot Occitanie +33 5 65 31 40 08
English :
Come and discover the spirit of Christmas and support our local artisans! + over 40 exhibitors!
