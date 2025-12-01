Marché de Noël à Saint-Géry

Saint Géry-Vers Lot

Venez découvrir l’esprit de Noël et soutenir nos artisans locaux ! + de 40 exposants !

Saint Géry-Vers 46330 Lot Occitanie +33 5 65 31 40 08

English :

Come and discover the spirit of Christmas and support our local artisans! + over 40 exhibitors!

