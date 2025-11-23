Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché de Noël à Saint-Jean-de-Sauves Saint-Jean-de-Sauves dimanche 23 novembre 2025.

Salle des Fêtes Saint-Jean-de-Sauves Vienne

Début : 2025-11-23
Plusieurs artisans créateurs
Animations
Restauration sur place, vin chaud
et le Père Noël   .

Salle des Fêtes Saint-Jean-de-Sauves 86330 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 36 90 37 

