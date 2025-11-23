Marché de Noël à Saint-Jean-de-Sauves

Salle des Fêtes Saint-Jean-de-Sauves Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-23

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-23

Plusieurs artisans créateurs

Animations

Restauration sur place, vin chaud

et le Père Noël .

Salle des Fêtes Saint-Jean-de-Sauves 86330 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 36 90 37

English : Marché de Noël à Saint-Jean-de-Sauves

German : Marché de Noël à Saint-Jean-de-Sauves

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de Noël à Saint-Jean-de-Sauves Saint-Jean-de-Sauves a été mis à jour le 2025-11-18 par Office de Tourisme du Pays Loudunais