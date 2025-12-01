Marché de Noël à Saint-Laurent-de-Brèvedent Salle municipale Le Château Saint-Laurent-de-Brèvedent
Marché de Noël à Saint-Laurent-de-Brèvedent
Marché de Noël à Saint-Laurent-de-Brèvedent
Salle municipale Le Château 19 Route du Château Saint-Laurent-de-Brèvedent Seine-Maritime
Samedi 2025-12-13 10:00:00
2025-12-14 18:00:00
2025-12-13
Venez profiter du marché de Noël à Saint-Laurent-de-Brèvedent, le week-end des 13 et 14 décembre.
Un marché de Noël avec des producteurs, des saveurs et de l’artisanat.
Vous pourrez tenter de remporter un super panier gourmand !
Rendez-vous à la salle du Château entre 10h et 18h. .
Salle municipale Le Château 19 Route du Château Saint-Laurent-de-Brèvedent 76700 Seine-Maritime Normandie
