Marché de Noël à Saint-Laurent-de-Brèvedent Salle municipale Le Château Saint-Laurent-de-Brèvedent

Marché de Noël à Saint-Laurent-de-Brèvedent

Salle municipale Le Château 19 Route du Château Saint-Laurent-de-Brèvedent Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Venez profiter du marché de Noël à Saint-Laurent-de-Brèvedent, le week-end des 13 et 14 décembre.

Un marché de Noël avec des producteurs, des saveurs et de l’artisanat.

Vous pourrez tenter de remporter un super panier gourmand !

Rendez-vous à la salle du Château entre 10h et 18h. .

