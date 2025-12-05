Marché de Noël à Saint-Léger-des-Prés Salle des fêtes Saint-Léger-des-Prés

Salle des fêtes Rue des Marais Saint-Léger-des-Prés Ille-et-Vilaine

Début : 2025-12-05 16:00:00

fin : 2025-12-05 21:00:00

L’association du marché vous propose son marché de Noël, avec 30 exposants ; producteurs locaux, créateurs, artisans.

Restauration et buvette sur place. .

Salle des fêtes Rue des Marais Saint-Léger-des-Prés 35270 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 20 52 08 01

