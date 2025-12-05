Marché de Noël à Saint-Léger-des-Prés Salle des fêtes Saint-Léger-des-Prés
Marché de Noël à Saint-Léger-des-Prés Salle des fêtes Saint-Léger-des-Prés vendredi 5 décembre 2025.
Marché de Noël à Saint-Léger-des-Prés
Salle des fêtes Rue des Marais Saint-Léger-des-Prés Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-05 16:00:00
fin : 2025-12-05 21:00:00
Date(s) :
2025-12-05
L’association du marché vous propose son marché de Noël, avec 30 exposants ; producteurs locaux, créateurs, artisans.
Restauration et buvette sur place. .
Salle des fêtes Rue des Marais Saint-Léger-des-Prés 35270 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 20 52 08 01
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Marché de Noël à Saint-Léger-des-Prés Saint-Léger-des-Prés a été mis à jour le 2025-09-22 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel