Marché de Noël à Saint-Méloir-des-Ondes Rue de la Vallée Verte Saint-Méloir-des-Ondes
Marché de Noël à Saint-Méloir-des-Ondes Rue de la Vallée Verte Saint-Méloir-des-Ondes samedi 6 décembre 2025.
Marché de Noël à Saint-Méloir-des-Ondes
Rue de la Vallée Verte Complexe sportif Saint-Méloir-des-Ondes Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 17:00:00
fin : 2025-12-06 22:00:00
Date(s) :
2025-12-06 2025-12-07
Marché de Noël avec 23 exposants en décoration, métiers de bouche, cadeaux…
Petite restauration sur place. .
Rue de la Vallée Verte Complexe sportif Saint-Méloir-des-Ondes 35350 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 07 77 83 04
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Marché de Noël à Saint-Méloir-des-Ondes Saint-Méloir-des-Ondes a été mis à jour le 2025-11-19 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel