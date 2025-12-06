Marché de Noël à Saint-Méloir-des-Ondes Rue de la Vallée Verte Saint-Méloir-des-Ondes

Marché de Noël à Saint-Méloir-des-Ondes

Rue de la Vallée Verte Complexe sportif Saint-Méloir-des-Ondes Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 17:00:00

fin : 2025-12-06 22:00:00

Date(s) :

2025-12-06 2025-12-07

Marché de Noël avec 23 exposants en décoration, métiers de bouche, cadeaux…

Petite restauration sur place. .

Rue de la Vallée Verte Complexe sportif Saint-Méloir-des-Ondes 35350 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 07 77 83 04

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de Noël à Saint-Méloir-des-Ondes Saint-Méloir-des-Ondes a été mis à jour le 2025-11-19 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel