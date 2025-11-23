Marché de Noël de l’école La Source à Saint-Pierre-Montlimart Saint-Pierre-Montlimart Montrevault-sur-Èvre

Marché de Noël de l’école La Source à Saint-Pierre-Montlimart

Venez trouver de quoi mettre sous le sapin au marché de Noël de Saint-Pierre-Montlimart.

Venez découvrir notre traditionnel marché de Noël à la salle du Valon d’Or de Saint-Pierre-Montlimart le 23 novembre 2025. L’APEL de l’école La Source et les artisans/commerçants seront heureux de vous accueillir lors de cette journée où vous pourrez découvrir des produits locaux, des jeux pour toute la famille, déguster un bon vin chaud et manger une crêpe chaude ou une tartiflette. Les enfants pourront également rencontrer le Père-Noël, réaliser de jolies décorations, participer à un concours de dessin ou se faire maquiller. .

+33 6 03 32 06 31

English :

Come and find something to put under the tree at the Saint-Pierre-Montlimart Christmas market.

German :

Finden Sie auf dem Weihnachtsmarkt in Saint-Pierre-Montlimart etwas, das Sie unter den Baum legen können.

Italiano :

Venite a cercare qualcosa da mettere sotto l’albero di Natale al mercatino di Saint-Pierre-Montlimart.

Espanol :

En el mercado navideño de Saint-Pierre-Montlimart encontrará algo que poner bajo el árbol de Navidad.

