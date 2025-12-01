Marché de Noël à Saint-Pierre-Toirac Saint-Pierre-Toirac
Marché de Noël à Saint-Pierre-Toirac Saint-Pierre-Toirac samedi 13 décembre 2025.
sur la place principale Saint-Pierre-Toirac Lot
Début : 2025-12-13 10:00:00
fin : 2025-12-13 21:00:00
2025-12-13
La Méthanerie fait son marché de Noël ! Rendez vous autour d’une boisson chaude pour partager un moment festif.
sur la place principale Saint-Pierre-Toirac 46160 Lot Occitanie +33 6 14 76 86 02
English :
La Méthanerie’s Christmas market! Come and share a festive moment over a hot drink.
