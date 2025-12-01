Marché de Noël à Saint Rémy-des-Monts Saint-Rémy-des-Monts
Place de l’Église Saint-Rémy-des-Monts Sarthe
Début : 2025-12-14 10:00:00
fin : 2025-12-14 18:30:00
De quoi trouver vos cadeaux avant le Jour J !!
Le Comité des Fêtes de Saint Rémy-des-Monts organise son Marché de Noël, place de l’église et dans la salle Rémymontaise.
Plusieurs animations seront au programme:
Toute la journée Exposition d’artisans, artistes, …
À partir de 10h Sculpture sur ballons
Dès 14h30 Balades en calèche
16h Arrivée du Père Noël et stand photo
18h Lâcher de lanternes
Buvette sur place ( vin chaud, chocolat chaud .. ) et vente de crêpes.
Infos par mail saintremydmontscfetes@gmail.com .
Place de l’Église Saint-Rémy-des-Monts 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63 saintremydmontscfetes@gmail.com
English :
What to find your gifts before the D-day !
German :
So finden Sie Ihre Geschenke vor dem großen Tag!
Italiano :
Abbastanza per trovare i vostri regali prima del grande giorno!
Espanol :
¡Suficiente para encontrar sus regalos antes del gran día!
