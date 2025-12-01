Marché de Noël à Saint Rémy-des-Monts

Place de l’Église Saint-Rémy-des-Monts Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 10:00:00

fin : 2025-12-14 18:30:00

Date(s) :

2025-12-14

De quoi trouver vos cadeaux avant le Jour J !!

Le Comité des Fêtes de Saint Rémy-des-Monts organise son Marché de Noël, place de l’église et dans la salle Rémymontaise.

Plusieurs animations seront au programme:

Toute la journée Exposition d’artisans, artistes, …

À partir de 10h Sculpture sur ballons

Dès 14h30 Balades en calèche

16h Arrivée du Père Noël et stand photo

18h Lâcher de lanternes

Buvette sur place ( vin chaud, chocolat chaud .. ) et vente de crêpes.

Infos par mail saintremydmontscfetes@gmail.com .

Place de l’Église Saint-Rémy-des-Monts 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63 saintremydmontscfetes@gmail.com

English :

What to find your gifts before the D-day !

German :

So finden Sie Ihre Geschenke vor dem großen Tag!

Italiano :

Abbastanza per trovare i vostri regali prima del grande giorno!

Espanol :

¡Suficiente para encontrar sus regalos antes del gran día!

L’événement Marché de Noël à Saint Rémy-des-Monts Saint-Rémy-des-Monts a été mis à jour le 2025-11-04 par OT Maine Saosnois